В Киеве задержали грабителя, который вынес из квартиры 1 млн долларов

Новости Происшествия 28.07.2018 - 17:01
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)

Грабитель пробрался в квартиру одесского предпринимателя, расположенной на 18-м этаже

В Киеве задержали квартирного грабителя, который с помощью альпинистского снаряжения украл из многоэтажки в Одессе 1 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, в квартиру одесского предпринимателя, расположенной на 18-м этаже, правонарушитель пробрался, спустившись с крыши. Через балконную дверь он проник внутрь и стал собирать ценные вещи. Когда нашел тайник с деньгами, оставил сумки с вещами и забрал только деньги.

В пресс-службе сообщают, что на улице мужчину ожидал знакомый на автомобиле. Он отвез мужчину до отеля, откуда тот впоследствии отправился в Киев.

В Киеве задержали грабителя, который вынес из квартиры 1 млн долларов
Фото: задержанный
 
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Он оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседней страны. По имеющейся информации мужчина "гастролировал" Украиной и обворовывал квартиры местных жителей. Кроме того, он обоснованно подозревается в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности разбоя", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что мужчину задержали в гостинице столицы. У него была изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей.

"В настоящее время правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста. 

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что сегодня в Украине задержали лидера и киллера одного из крупнейших наркогруппировок.

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