В Одесской области пограничники помешали незаконному экспорту более 7 тыс. тонн пшеницы

Общая стоимость контрабандного товара - более 1 млн долларов

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) совместно с представителями налоговой полиции Государственной фискальной службы (ГФС) в Николаевской области и департаментом борьбы с контрабандой ГФС обнаружили и пресекли незаконный экспорт 7 тыс. 150 тонн пшеницы стоимостью 1,23 млн долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Как сообщается, экспорт планировали осуществить через один из пунктов пропуска в Одесской области с использованием предприятия экспортера с признаками фиктивности.

По этому факту представителями таможни составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Партию пшеницы изъято и передано на ответственное хранение.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о выявлении признаков уголовного правонарушения в ЕРДР по ч.1 ст.205 УК Украины.

Фото: контрабанда пшеницы в Одесской области

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители блокировали контрабанду крупной партии стиков для электронной системы IQOS к одной из стран Ближнего Востока.

Также в Одесской области правоохранители блокировали контрабанду крупной партии сигарет с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР).

Оперативники спецслужбы задержали грузовой микроавтобус во время переправки более 70 тысяч пачек сигарет белорусского производства без марок акцизного сбора. Отмечается, что стоимость задержанного груза сигарет составляет более чем полмиллиона гривен.