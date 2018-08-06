В Одеській області СБУ блокувала контрабанду стіків для IQOS

За попередніми оцінками, вартість вилученого товару перевищує 260 тис. гривень

В Одеській області правоохоронці блокували контрабанду великої партії стіків для електронної системи IQOS до однієї з країн Близького Сходу. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Близько семи тисяч пачок тютюновмісних стіків для електронних систем IQO виявили у спеціально обладнаних сховищах подвійного днища автомобільного причепу під час митного огляду вантажного автомобілю на одному з паромних комплексів Чорноморського морського порту.

За попередніми оцінками, вартість вилученого товару складає понад 260 тисяч гривень. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За інформацією Держприкордонслужби, контрабанду планували переправити до Туреччини.

Нагадаємо, 17 липня у Одеській області правоохоронці блокували контрабанду великої партії цигарок з території невизнаної Придністровської молдавської республіки (ПМР).

Оперативники спецслужби затримали вантажний мікроавтобус під час переправлення понад 70 тисяч пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного збору. Зазначається, що вартість затриманого вантажу цигарок становить більше ніж півмільйона гривень.