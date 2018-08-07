В Одеській області прикордонники завадили незаконному експорту більше 7 тис. тонн пшениці

Загальна вартість контрабандного товару - понад 1 млн доларів

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) разом з представниками податкової поліції Державної фіскальної служби (ДФС) у Миколаївській області та департаментом боротьби з контрабандою ДФС виявили та припинили незаконний експорт 7 тис. 150 тонн пшениці вартістю 1,23 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Як повідомляється, експорт планували здійснити через один з пунктів пропуску в Одеській області з використанням підприємства експортера з ознаками фіктивності.

По цьому факту представниками митниці складено протокол за ст. 483 Митного кодексу України. Партію пшениці вилучено та передано на відповідальне зберігання.

На цей час вирішується питання щодо внесення відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення до ЄРДР за ч.1 ст.205 КК України.

Фото: контрабанда пшениці в Одеській області

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області правоохоронці блокували контрабанду великої партії стіків для електронної системи IQOS до однієї з країн Близького Сходу.

Також у Одеській області правоохоронці блокували контрабанду великої партії цигарок з території невизнаної Придністровської молдавської республіки (ПМР).

Оперативники спецслужби затримали вантажний мікроавтобус під час переправлення понад 70 тисяч пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного збору. Зазначається, що вартість затриманого вантажу цигарок становить більше ніж півмільйона гривень.