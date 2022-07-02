UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области на пляже взорвалась мина: есть погибший

Иллюстративное фото: в Одесской области на пляже взорвалась мина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На одном из пляжей курортного поселка Каролино-Бугаз Одесской области мужчина подорвался на мине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский горсовет в Telegram, об этом заявила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Во время заплыва в море на одном из пляжей Одесской области взорвался на взрывчатке и погиб отдыхающий", - рассказала она.

По ее словам, еще один человек получил контузию в результате происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что 21 июня на пляже в Одесской области сдетонировала морская российская мина. Взрывная волна выбила несколько окон и повредила роллеты домика для отдыхающих.

Также мы писали, что в Одесской области на одном из пляжей подорвался отдыхающий. В результате инцидента он погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против Украины