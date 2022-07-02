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В Одеській області на пляжі вибухнула міна: є загиблий

Ілюстративне фото: в Одеській області на пляжі вибухнула міна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На одному з пляжів курортного селища Кароліно-Бугаз Одеської області чоловік підірвався на міні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеська міськрада у Telegram, про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Під час запливу в море на одному з пляжів Одеської області вибухнув на вибухівці і загинув відпочивальник", - розповіла вона.

За її словами, ще одна людина отримала контузію в результаті інциденту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 21 червня на пляжі в Одеській області здетонувала морська Російська міна. Вибухова хвиля вибила кілька вікон і пошкодила ролети будиночка для відпочиваючих.

Також ми писали, що в Одеській області на одному з пляжів підірвався відпочивальник. В результаті інциденту він загинув.

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ОдесаВійна Росії проти України