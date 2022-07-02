В Одеській області на пляжі вибухнула міна: є загиблий

На одному з пляжів курортного селища Кароліно-Бугаз Одеської області чоловік підірвався на міні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеська міськрада у Telegram, про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.