В Одеській області на пляжі вибухнула міна: є загиблий

На одному з пляжів курортного селища Кароліно-Бугаз Одеської області чоловік підірвався на міні.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеська міськрада у Telegram, про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
"Під час запливу в море на одному з пляжів Одеської області вибухнув на вибухівці і загинув відпочивальник", - розповіла вона.
За її словами, ще одна людина отримала контузію в результаті інциденту.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 21 червня на пляжі в Одеській області здетонувала морська Російська міна. Вибухова хвиля вибила кілька вікон і пошкодила ролети будиночка для відпочиваючих.
Також ми писали, що в Одеській області на одному з пляжів підірвався відпочивальник. В результаті інциденту він загинув.
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