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В Николаевской области первый приход УПЦ МП перешел к Единой церкви

Новости » Общество    12.01.2019 - 08:32
В Николаевской области первый приход УПЦ МП перешел к Единой церкви
Иллюстративное фото (УНИАН)

Это первая община Николаевской области, которая перешла из УПЦ МП к ПЦУ

Община села Тимирязевка Николаевской области объявила о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение священника кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве Александра Ципляка на странице в Facebook.

По словам священнослужителя, решение о переходе к Православной церкви Украины община Тимирязевки приняла вчера, 11 января. Это первый случай перехода общины УПЦ МП к ПЦУ в Николаевской области.

"Свершилось! Община Тимирязевки - ПЦУ", - написал Ципляк.

Напомним, ранее в Ровенской области община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района объявила о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Добавим, по состоянию на 11 января 2019 года к Православной церкви Украины перешли уже 47 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что верит в объединение всех православных церквей вокруг Православной церкви Украины.

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