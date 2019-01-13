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В Житомирской области первый приход УПЦ МП перешел к Единой церкви

Новости » Общество    13.01.2019 - 09:17
В Житомирской области первый приход УПЦ МП перешел к Единой церкви
Иллюстративное фото (УНИАН)

Такое решение принял приход Свято-Николаевского храма в селе Ворсовка Миланского района

В Житомирской области первый приход Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешел в Православную церковь Украины. Такое решение принял приход Свято-Николаевского храма в селе Ворсовка Миланского района, передает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "ІнфоМалин".

При этом сообщается, что настоятель храма отец Василий (Симчук) не поддержал решение прихода. Информацию о переходе прихода в ПЦУ подтвердил в Facebook архиепископ УПЦ (МП) Иона (Черепанов).

Напомним, 12 января община села Тимирязевка Николаевской области объявила о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины.

Добавим, по состоянию на 11 января 2019 года к Православной церкви Украины перешли уже 47 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что верит в объединение всех православных церквей вокруг Православной церкви Украины.

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