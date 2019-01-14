В Одеській області перший прихід УПЦ МП перейшов у Православну церкву України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Таке рішення було прийнято на Різдво, 7 січня

В Одеській області православна громада УПЦ МП перейшла до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Так, першою православною громадою Одеської області, яка вирішила перейти з Московського патріархату, стали парафіяни Свято-Димитріївського храму села Пужайково Балтського району.

Повідомляється, що дане рішення було прийнято ще 7 січня.

"Після літургії відбулися збори, і ми почали збирати підписи серед парафіян, зараз їх понад 300, ще пару днів – і буде 500-600. Ситуація така, що 90% прихожан — за перехід в Українську церкву", - йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовника, представники УПЦ МП намагалися переконати прихожан і відрадити від переходу в ПЦУ. Зараз парафіяни очікують указу митрополита Єпіфанія і призначення священика в їх прихід. Очікується, що це може статися вже на наступному тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області перший прихід Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) перейшов у Православну церкву України.

Так, 12 січня громада села Тімірязєвка Миколаївської областіоголосила про перехід з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у Православну церкву України.