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В Одесской области перекроют трассу национального значения. Сроки и схема объезда

Дорога Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

"Укравтодор" 27 мая с 08:00 до 17:00 перекроет дорогу национального значения Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши в связи с ремонтными работами. Для всех видов транспорта предусмотрен объезд в районе поселка Великодолинское. Сообщается, что ремонтные работы будут выполняться на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

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