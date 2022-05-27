В Одеській області перекриють трасу національного значення. Терміни і схема об'їзду

"Укравтодор" 27 травня з 08:00 до 17:00 перекриє дорогу національного значення Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші у зв'язку з ремонтними роботами. Для всіх видів транспорту передбачений об'їзд в районі селища Великодолинське. Повідомляється, що ремонтні роботи будуть виконуватися на залізничному переїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор .

Раніше повідомлялося, що на відновлення зруйнованих війною доріг необхідно 900 млрд гривень. Ремонт всіх пошкоджених об'єктів інфраструктури займе не менше 3-4 років.

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