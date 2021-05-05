ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одеській області перекинувся човен з прикордонниками: одна людина зникла безвісти

Новость на русском → Одеса, Середа 05 травня 2021 21:50
В Одеській області перекинувся човен з прикордонниками: одна людина зникла безвісти Фото: прикордонники на човні (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

При патрулюванні кордону на озері Тудорів в Одеській області перекинувся моторний човен з прикордонниками. У ній знаходилися четверо військових, трьом вдалося врятувати, ще одного шукають.

Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби.

Відзначається, що НП сталася близько 16:00. Трьом прикордонникам вдалося самостійно дістатися до суші. При цьому один з військових витягнув іншого на собі. Всі врятовані отримали переохолодження. У одного з військовослужбовців травма ніг. Їм надається медична допомога.

Пошуки ще одного прикордонника тривають. До пошуково-рятувальної операції залучені військові, співробітники водної поліції Одеського районного управління, ДСНС та місцеві рибалки.

Пошуки зниклого прикордонника також ведуться з повітря. Для цього залучено гелікоптер авіаескадрильї Держприкордонслужби. Причини НП з'ясовуються. Про подію поінформовано прокуратуру. Призначено службове розслідування.

Нагадаємо, біля кордону з РФ українські прикордонники виявили чотири парашута. Розпочато досудове розслідування.

Відзначимо, прикордонники у вечері 28 квітня зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії.Літак приземлився в Житомирській області, що знаходяться в ньому особи затримані, вони підозрюються в контрабанді сигарет.

Раніше, 25 квітня співробітники Львівського прикордонного загону виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Одеса пограничники
NEWS
Зеленський поскаржився сенатору США на відсутність домовленостей щодо перемир'я на Донбасі
Зеленський поскаржився сенатору США на відсутність домовленостей щодо перемир'я на Донбасі
DAILY
Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму