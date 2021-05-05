В Одеській області перекинувся човен з прикордонниками: одна людина зникла безвісти
При патрулюванні кордону на озері Тудорів в Одеській області перекинувся моторний човен з прикордонниками. У ній знаходилися четверо військових, трьом вдалося врятувати, ще одного шукають.
Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби.
Відзначається, що НП сталася близько 16:00. Трьом прикордонникам вдалося самостійно дістатися до суші. При цьому один з військових витягнув іншого на собі. Всі врятовані отримали переохолодження. У одного з військовослужбовців травма ніг. Їм надається медична допомога.
Пошуки ще одного прикордонника тривають. До пошуково-рятувальної операції залучені військові, співробітники водної поліції Одеського районного управління, ДСНС та місцеві рибалки.
Пошуки зниклого прикордонника також ведуться з повітря. Для цього залучено гелікоптер авіаескадрильї Держприкордонслужби. Причини НП з'ясовуються. Про подію поінформовано прокуратуру. Призначено службове розслідування.
Нагадаємо, біля кордону з РФ українські прикордонники виявили чотири парашута. Розпочато досудове розслідування.
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