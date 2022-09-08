Полиция задержала криминального авторитета, который помогал оккупантам
В полиции заявили, что в Черновицкой области задержали одесского криминального авторитета, который подозревается в помощи оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
"Одесский криминальный авторитет, который, по подозрению, помогал оккупантам задержан в Черновцах", - говорится в публикации.
По словам Белошицкого, мужчину подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании преступной группировки.
Его обнаружили вчера патрульные в Черновицкой области и уже передали соответствующим службам.
Напомним, что правоохранители разоблачили двух женщин во Львовской области, которые призывали поддерживать российскую армию и оправдывали преступления оккупантов.
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