Полиция задержала криминального авторитета, который помогал оккупантам

В полиции заявили, что в Черновицкой области задержали одесского криминального авторитета, который подозревается в помощи оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Одесский криминальный авторитет, который, по подозрению, помогал оккупантам задержан в Черновцах", - говорится в публикации. По словам Белошицкого, мужчину подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании преступной группировки. Его обнаружили вчера патрульные в Черновицкой области и уже передали соответствующим службам.