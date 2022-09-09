В Одеській області засудили за держзраду гранатометника "ДНР"

В Одеській області гранатометника "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За звинуваченням Одеської обласної прокуратури засуджено громадянина України за участь у терористичній організації та державну зраду. Прокурори в суді довели, що з травня 2014 року чоловік чинив збройний опір українським правоохоронцям та військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні АТО/ООС.

З 24 лютого 2022 року, бувши на посаді гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку "ДНР", воював проти ЗСУ на території Донецької області. Він брав участь в окупації населених пунктів Прохорівка, Кам'янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Новотроїцьке, Оленівка та Березове. При бойовому зіткненні з підрозділами української армії він був узятий в полон.