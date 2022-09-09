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В Одеській області засудили за держзраду гранатометника "ДНР"

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Одеса, П'ятниця 09 вересня 2022 18:01
В Одеській області засудили за держзраду гранатометника "ДНР" Фото: в Одеській області засудили за держзраду гранатометника "ДНР" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Одеській області гранатометника "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За звинуваченням Одеської обласної прокуратури засуджено громадянина України за участь у терористичній організації та державну зраду. Прокурори в суді довели, що з травня 2014 року чоловік чинив збройний опір українським правоохоронцям та військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні АТО/ООС.

З 24 лютого 2022 року, бувши на посаді гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку "ДНР", воював проти ЗСУ на території Донецької області. Він брав участь в окупації населених пунктів Прохорівка, Кам'янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Новотроїцьке, Оленівка та Березове. При бойовому зіткненні з підрозділами української армії він був узятий в полон.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області затримали Одеського кримінального авторитета, який підозрюється у допомозі окупантам.

Також стало відомо, що правоохоронці викрили двох жінок у Львівській області, які закликали підтримувати російську армію і виправдовували злочини окупантів.

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