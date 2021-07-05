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В Одесской области остаются обесточенными почти 30 сел

Автор: РБК-Украина

В понедельник вечером, 5 июля, в Одесской области остаются без света 29 населенных пунктов. При этом восстановили подачу электричества в 114 селах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Одесской области.

"По состоянию на 18.00 мы вернули свет в 114 населенных пунктов Одесской области. Пока остаются обесточенными еще 29 населенных пунктов, которые питаются от ПС Кучурганы, ПС Болгарка, ПС Елизаветовка", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Одесской области остались без электричества более 100 населенных пунктов. Причиной стала авария на Молдавской государственной районной электростанции.

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Одессаобесточен