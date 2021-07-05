В Одеській області залишаються знеструмленими майже 30 сіл

У понеділок ввечері, 5 липня, в Одеській області залишаються без світла 29 населених пунктів. При цьому відновили подачу електрики в 114 селах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Одеської області.
"Станом на 18.00 ми повернули світло в 114 населених пунктів Одеської області. Поки залишаються знеструмленими ще 29 населених пунктів, які живляться від ПС Кучургани, ПС Болгарка, ПС Єлизаветівка", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в Одеській області залишилися без електрики понад 100 населених пунктів. Причиною стала аварія на молдавській державній районній електростанції.