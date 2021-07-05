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В Одесской области масштабное обесточивание. На электростанции в Молдове авария

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Одесская область, Понедельник 05 июля 2021 17:56
В Одесской области масштабное обесточивание. На электростанции в Молдове авария Фото: более 100 населенных пунктов Одесской области были обесточены (pixabay/электростанция)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, в 13:38, более 100 населенных пунктов Одесской области было обесточено. Причиной стала авария на Молдавской государственной районной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Одесской области.

Как отмечает компания, молдавская электростанция питает подстанции Украины "Раздельная" и "Кучурганы". В результате аварийного отключения линии 110 кВ, 96 и частично 47 населенных пунктов Раздельнянского и Одесского районов были обесточены.

Известно, что электроснабжение восстановится после устранения неисправностей на молдавской электрической станции.

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Одесса электростанции обесточен
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