Фото: В Одесской области объявили траур по погибшим от ракетного удара (t.me/dsns_telegram)

В Одесской области объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара по Белгород-Днестровскому району. Он назначен на 2 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского горсовета в Telegram.

Завтра на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов госвласти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций. Кроме того, в регионе рекомендовано не проводить концертно-развлекательные мероприятия, спортивные соревнования. Также власти города советуют внести изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.