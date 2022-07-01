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В Одесской области объявили траур по погибшим от ракетного удара

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Одесская область, Пятница 01 июля 2022 14:42
В Одесской области объявили траур по погибшим от ракетного удара Фото: В Одесской области объявили траур по погибшим от ракетного удара (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В Одесской области объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара по Белгород-Днестровскому району. Он назначен на 2 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского горсовета в Telegram.

Завтра на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов госвласти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.

Кроме того, в регионе рекомендовано не проводить концертно-развлекательные мероприятия, спортивные соревнования. Также власти города советуют внести изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Другая ракета прилетела в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе;

В результате ракетного удара погибли 20 человек.

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