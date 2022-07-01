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В Одеській області оголосили жалобу за загиблими від ракетного удару

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Одеська область, П'ятниця 01 липня 2022 14:42
В Одеській області оголосили жалобу за загиблими від ракетного удару Фото: в Одеській області оголосили жалобу за загиблими від ракетного удару (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

В Одеській області оголошено жалобу за загиблими в результаті ракетного удару по Білгород-Дністровському району. Він призначений на 2 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської міськради в Telegram.

Завтра на всій території Одеської області буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів держвлади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

Крім того, в регіоні рекомендовано не проводити концертно-розважальні заходи, спортивні змагання. Також влада міста радить внести зміни в програми теле- і радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород - Дністровському районі;

В результаті ракетного удару загинули 20 осіб.

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