В Одесской области обнаружили опасные игрушки: доля свинца превышена в 164 раза

В Одесской области обнаружили опасную для здоровья продукцию. Пластиковые игрушки "Зверята малыши" содержат в себе завышенную массовую долю свинца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.
"При проведении внеплановой проверки выявлена продукция, которая не соответствует требованиям законодательства по безопасности: музыкальная игрушка "Зверята малыши" (артикул PL-719-74, дата изготовления – август 2019 года, страна-производитель – Китай)", - отмечает пресс-служба.
Согласно результатам лабораторных исследований, массовая доля свинца в игрушке превышает норму в 164 раза, что опасно для здоровья.