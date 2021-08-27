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В Одеській області виявили небезпечні іграшки: частка свинцю перевищена в 164 рази

Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області виявили небезпечну для здоров'я продукцію. Пластикові іграшки "Звірята малята" містять в собі завищену масову частку свинцю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"При проведенні позапланової перевірки виявлена продукція, яка не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності: музична іграшка "Звірята малята" (артикул PL-719-74, дата виготовлення – серпень 2019 року, країна-виробник – Китай)", - відзначає пресслужба.

Відповідно до результатів лабораторних досліджень, масова частка свинцю в іграшці перевищує норму в 164 рази, що є небезпечно для здоров’я.

Чим саме небезпечний свинець для організму:

  • свинець є отруйною речовиною, яка накопичується в організмі і є особливо небезпечною для дітей молодшого віку;
  • в організмі свинець вражає мозок, печінку, кістки й нирки. Також він може накопичуватися й в зубах;
  • якщо речовина накопичується в кістках, згодом вона потрапляє й в кров. Під час вагітності це може згубно вплинути на плід, що розвивається;
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Одеса