В Одеській області виявили небезпечні іграшки: частка свинцю перевищена в 164 рази

В Одеській області виявили небезпечну для здоров'я продукцію. Пластикові іграшки "Звірята малята" містять в собі завищену масову частку свинцю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
"При проведенні позапланової перевірки виявлена продукція, яка не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності: музична іграшка "Звірята малята" (артикул PL-719-74, дата виготовлення – серпень 2019 року, країна-виробник – Китай)", - відзначає пресслужба.
Відповідно до результатів лабораторних досліджень, масова частка свинцю в іграшці перевищує норму в 164 рази, що є небезпечно для здоров’я.