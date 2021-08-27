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В Одесской области обнаружили опасные игрушки: доля свинца превышена в 164 раза

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Одесса , Пятница 27 августа 2021 18:49
В Одесской области обнаружили опасные игрушки: доля свинца превышена в 164 раза Фото: В Одесской области выявили опасные игрушки mon.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области обнаружили опасную для здоровья продукцию. Пластиковые игрушки "Зверята малыши" содержат в себе завышенную массовую долю свинца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"При проведении внеплановой проверки выявлена продукция, которая не соответствует требованиям законодательства по безопасности: музыкальная игрушка "Зверята малыши" (артикул PL-719-74, дата изготовления – август 2019 года, страна-производитель – Китай)", - отмечает пресс-служба.

Согласно результатам лабораторных исследований, массовая доля свинца в игрушке превышает норму в 164 раза, что опасно для здоровья.

Чем именно опасен свинец для организма:

  • свинец является ядовитым веществом, которое накапливается в организме и является особенно опасным для детей младшего возраста;
  • в организме свинец поражает мозг, печень, кости и почки. Также он может накапливаться и в зубах;
  • если вещество накапливается в костях, впоследствии оно попадает и в кровь. Во время беременности это может пагубно повлиять на развивающийся плод;
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