ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одеській області виявили небезпечні іграшки: частка свинцю перевищена в 164 рази

Новость на русском →
Одеса , П'ятниця 27 серпня 2021 18:49
В Одеській області виявили небезпечні іграшки: частка свинцю перевищена в 164 рази Фото: В Одеській області виявили небезпечні іграшки (mon.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області виявили небезпечну для здоров'я продукцію. Пластикові іграшки "Звірята малята" містять в собі завищену масову частку свинцю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"При проведенні позапланової перевірки виявлена продукція, яка не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності: музична іграшка "Звірята малята" (артикул PL-719-74, дата виготовлення – серпень 2019 року, країна-виробник – Китай)", - відзначає пресслужба.

Відповідно до результатів лабораторних досліджень, масова частка свинцю в іграшці перевищує норму в 164 рази, що є небезпечно для здоров’я.

Чим саме небезпечний свинець для організму:

  • свинець є отруйною речовиною, яка накопичується в організмі і є особливо небезпечною для дітей молодшого віку;
  • в організмі свинець вражає мозок, печінку, кістки й нирки. Також він може накопичуватися й в зубах;
  • якщо речовина накопичується в кістках, згодом вона потрапляє й в кров. Під час вагітності це може згубно вплинути на плід, що розвивається;
Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес