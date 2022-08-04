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В Одесской области накрыли подпольный сигаретный цех: изъята крупная партия

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Одесская область, Четверг 04 августа 2022 19:25
В Одесской области накрыли подпольный сигаретный цех: изъята крупная партия Фото: в Одесской области обнаружили незаконное производство сигарет известных марок (esbu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Детективы Бюро экономической безопасности Украины обнаружили незаконное производство сигарет известных торговых марок с поддельными марками акцизного налога в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

По данным досудебного расследования, служебные лица компаний наладили незаконное производство, используя подконтрольные им предприятия.

Детективы сейчас осуществляют изъятие более 1,2 млн пачек сигарет, рыночной стоимостью 70 млн гривен. Табачные изделия были оклеены марками акцизного налога с признаками подделки. Экспертиза марок показала, что они не соответствуют контрольным экземплярам, изготовленным государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина".

Кроме этого, эксперт КНИИСЭ отобрал образцы сигарет для проведения комплексной (химической и товароведческой) экспертизы.

БЭБ изымает сырье весом почти 20 тонн, ориентировочной стоимостью 10 млн гривен. Также на складах было обнаружено оборудование, обеспечивающее массовое изготовление сигарет, 2 линии для их упаковки и другие необходимые компоненты. В частности, на таком оборудовании в среднем можно изготовить 3 тысячи изделий в минуту, что составляет более 2 млн пачек в месяц. Оценочная стоимость оборудования и компонентов для производства сигарет - 70 млн гривен.

По подсчетам специалистов, ориентировочные убытки от неуплаты налогов этими компаниями составляют 90 млн гривен в месяц. Специалисты пресекли незаконное производство табачных изделий и предупредили попадание на рынок крупной партии контрафактных сигарет.

Детективы БЭБ под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 УК (изготовление, хранение, сбыт поддельных марок акцизного налога) и ч. 2 ст. 204 УК (незаконное изготовление табачных изделий).

Как сообщалось раньше, в Верховной раде предлагают увеличить наказание за незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров (алкогольных напитков, табака, топлива).

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