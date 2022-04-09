В Раде предлагают тюремные сроки за торговлю запрещенным алкоголем во время войны

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об усилении ответственности за запрещенную торговлю алкоголем во время войны. Кроме того, предлагается увеличить наказание за незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров (алкогольных напитков, табака, топлива).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7261 .

Законопроектом предлагается Уголовный кодекс Украины:

1. Дополнить статью 204 новой частью четвертой, какой предусматривать уголовную ответственность (лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией товаров, орудий производства и сырья) за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (алкогольных напитков, табака, топлива) в условиях военного или чрезвычайного положения.

2. Дополнить новой статьей 204-1, в которой предусмотреть ответственность за торговлю алкогольными напитками в условиях военного или чрезвычайного состояния, когда принято решение об ограничении или запрете такой торговли (начиная от штрафа в размере от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 тысяч гривен) или общественных работ на срок от 150 до 240 часов и заканчивая штрафом от 3000 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет)

Как отмечают авторы проекта, законом "О правовом режиме военного положения" предусмотрена возможность ограничения или запрета торговли алкогольными напитками.

В то же время действующим Уголовным кодексом Украины, не предусмотрена ответственность за нарушение таких запретов или ограничений.

"На сегодня в большинстве областей Украины действует запрет, а в некоторых областях - ограничение торговли алкогольными напитками, поэтому есть настоятельная необходимость урегулировать вопрос введения уголовной ответственности за несоблюдение таких решений", - говорится в пояснительной записке к проекту.