В Одесской области обнаружили почти 350 единиц техники, которая принадлежит россиянам и белорусам

В частности, была проанализирована деятельность 1211 предприятий, владельцами или бенефициарами которых являются граждане РФ и Беларуси.

"Во время отработки установлено 168 работающих субъектов хозяйственной деятельности. При анализе деятельности этих предприятий и их активов установлен 247 легковых и грузовых автомобилей, а также 27 единиц специального транспорта", - говорится в сообщении.

Также перечень выявленных автомобилей и спецтехники направили в Одесскую областную военно-гражданскую администрацию. Она будет принимать решения относительно отчуждения и привлечения транспорта, а также использования спецтехники в условиях правового режима военного положения.

Кроме того, в Запорожской области установили 14 субъектов хозяйственной деятельности, владельцы которых из РФ и Беларуси. К тому же информацию об обнаруженных 63 автомобиле и 5 единиц сельскохозяйственной техники передали местной военной администрации.