ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одесской области ночью авто сбило велосипедистов, два человека погибли

Новина українською →
Суббота 31 июля 2021 11:20
В Одесской области ночью авто сбило велосипедистов, два человека погибли Фото: в Одесской области произошло смертельное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Полицейские расследуют смертельное ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Автомобиль сбил велосипед, на котором ехали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что 22-летний водитель Mitsubishi Galant наехал на велосипед, направлявшийся ему навстречу. Водитель и пассажир велисопеда в возрасте 27 и 19 лет погибли на месте от полученных травм.

Авария произошла ночью на дороге между селами Пшеничное и Благодатное.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.

Ранее на автодороге Киев-Чернигов микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой.

Напомним, в районе села Каменное произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Одесса
NEWS
Более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
Более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета