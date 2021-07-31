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В Одеській області вночі авто збило велосипедистів, двоє людей загинули

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Субота 31 липня 2021 11:20
В Одеській області вночі авто збило велосипедистів, двоє людей загинули Фото: в Одеській області сталася смертельна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поліцейські розслідують смертельну ДТП в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Автомобіль збив велосипед, на якому їхали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Правоохоронці встановили, що 22-річний водій Mitsubishi Galant наїхав на велосипед, що прямував йому назустріч. Кермувальник та пасажир велисопеда віком 27 та 19 років загинули на місці від отриманих травм.

Аварія сталася вночі на дорозі між селами Пшеничне та Благодатне.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Раніше на автодорозі Київ-Чернігів мікроавтобус з пасажирами зіткнувся з фурою.

Нагадаємо, у районі села Кам'яне сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів.

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