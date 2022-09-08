UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области нашли обломок сбитой российской ракеты: что известно

Фото: в Одесской области обнаружен обломок российской крылатой ракеты (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области обнаружен обломок российской крылатой ракеты, сбитой ПВО несколько недель тому назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской области Сергея Братчука.

"Одесская область. Вблизи населенного пункта одного из районов области обнаружен безопасный отломок вражеской крылатой ракеты, упавший на территорию во время уничтожения крылатой ракеты силами ПВО несколько недель назад", - рассказал он.

По словам Братчука, специалисты проведут соответствующие контролируемые работы по изъятию и утилизации.

Как сообщалось, украинские силы ПВО 20 августа, утром сбили над Днепропетровской областью четыре ракеты. Обломки одной из них повредили жилые дома.

Также ВСУ нашли и показали обломки ракеты, которую российская армия выпустила 8 августа из Черного моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса