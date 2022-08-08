Фото: воздушные силы показали обломки "калибра", которыми сегодня стреляли по Украине (5.ua)

Украинские военные нашли и показали обломки ракеты, которую российская армия выпустила утром из Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы сообщили, что им удалось найти обломки ракеты "Калибр", которую сбили силами противовоздушной обороны. По данным военных, оккупанты выпустили четыре ракеты из акватории Черного моря в 10 часов утра. Все цели были успешно сбиты над Одесской областью и центральной частью Украины.