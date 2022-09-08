В Одеській області знайшли уламок збитої російської ракети: що відомо

В Одеській області виявлено уламок російської крилатої ракети, збитої ППО кілька тижнів тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської області Сергія Братчука.
"Одеська область. Поблизу населеного пункту одного з районів області виявлено безпечний уламок ворожої крилатої ракети, що впав на територію під час знищення крилатої ракети силами ППО кілька тижнів тому", - розповів він.
За словами Братчука, фахівці проведуть відповідні контрольовані роботи з вилучення та утилізації.
Як повідомлялося, українські сили ППО 20 серпня, вранці збили над Дніпропетровською областю чотири ракети. Уламки однієї з них пошкодили житлові будинки.
Також ЗСУ знайшли та показали уламки ракети, яку російська армія випустила 8 серпня з Чорного моря.
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