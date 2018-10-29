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В Одесской области напали на бригаду "скорой помощи"

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 18:32
Иллюстративное фото (medrussia.org)
Иллюстративное фото (medrussia.org)

Пострадавших госпитализировали

В городе Черноморск, расположенный в Одесской области, мужчина напал на бригаду "скорой помощи". В результате пострадавшие попали в больницу, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, сообщает РБК-Украина.

"Вчера около 3 ночи в Черноморске в Одесской области произошло нападение на бригаду экстренной медицинской помощи. На медиков напал мужчина, к матери которого вызвали "скорую. Фельдшер бригады получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы, водитель - ушибы и ссадины головы", - написала Супрун.

В Одесской области напали на бригаду &quot;скорой помощи&quot;

Пострадавших госпитализировали. Сейчас они проходят дополнительные обследования. Нападавшего задержали. Как сообщила Супрун, выяснилось, что во время нападения он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Напомним, ранее 15 августа в помещении гнойно-септического отделения "Каменской городской больницы №7" было совершено нападение на врача. Как отмечает Минздрав, врач получил телесные повреждения, его жизнь вне угрозы. Также сообщалось, что полиция задержала подозреваемого.

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