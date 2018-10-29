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У Одеській області напали на бригаду "швидкої допомоги"

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 18:32
Ілюстративне фото (medrussia.org)
Ілюстративне фото (medrussia.org)

Постраждалих госпіталізували

У місті Чорноморськ, розташованому в Одеській області, чоловік напав на бригаду "швидкої допомоги". У результаті потерпілі потрапили до лікарні, повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook, повідомляє РБК-Україна.

"Вчора близько 3 ночі в Чорноморську в Одеській області відбувся напад на бригаду екстреної медичної допомоги. На медиків напав чоловік, до матері якого викликали "швидку". Фельдшер бригади отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої, водій - забої та садна голови", - написала Супрун.

У Одеській області напали на бригаду &quot;швидкої допомоги&quot;

Постраждалих госпіталізували. Зараз вони проходять додаткові обстеження. Нападника затримали. Як повідомила Супрун, з'ясувалося, що під час нападу він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, раніше 15 серпня в приміщенні гнійно-септичного відділення "Кам'янської міської лікарні №7" було скоєно напад на лікаря. Як зазначає МОЗ, лікар отримав тілесні ушкодження, його життя поза загрозою. Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного.

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