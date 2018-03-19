В Одесской области НАБУ завершило следствие по депутату и прокурору, которых поймали на взятке

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие по подозрению в получении неправомерной выгоды депутатом Одесского областного совета и прокурором местной прокуратуры из Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, сообщается, что 15 марта 2018 года этим лицам и их защитникам был предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после чего депутату Одесского областного совета и заместителю руководителя одной из местных прокуратур Одесской области сообщили о завершении досудебного расследования.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили депутату Одесского областного совета и заместителю руководителя одной из местных прокуратур Одесской области о завершении досудебного расследования в отношении них по подозрению в совершении преступления по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По информации следствия, депутат Одесского областного совета в сговоре с заместителем руководителя одной из местных прокуратур Одесской области шантажировали директора одной из местных агропромышленных компаний, с целью получить от него взятку. При этом подозреваемые обещали прекратить давление на предприятие и всячески способствовать в дальнейшей хозяйственной деятельности предпринимателя.

Сразу после получения взятки в 40 тыс. долларов должностные лица были задержаны. 9 октября 2017 года им сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст.368 УК Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, на взятке в 160 тыс. гривен в Одесской области работники Нацполиции задержали одного из главных государственных аудиторов Южного офиса Госаудитслужбы.