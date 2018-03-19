В Одеській області НАБУ завершило слідство у депутату і прокурору, яких зловили на хабарі

Національне антикорупційне бюро України завершило слідство за підозрою в одержанні неправомірної вигоди депутатом Одеської обласної ради та прокурором місцевої прокуратури Одеської області. Про це повідомляє пресс-служба НАБУ.

Зокрема, повідомляється, що 15 березня 2018 року цим особам та їхнім захисникам було надано доступ до матеріалів кримінального провадження, після чого депутату Одеської обласної ради та заступнику керівника однієї з місцевих прокуратур Одеської області повідомили про завершення досудового розслідування.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили депутату Одеської обласної ради та заступнику керівника однієї з місцевих прокуратур Одеської області про завершення досудового розслідування відносно них за підозрою у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією слідства, депутат Одеської обласної ради у змові із заступником керівника однієї з місцевих прокуратур Одеської області шантажували директора однієї з місцевих агропромислових компаній, з метою отримати від нього хабар. При цьому підозрювані обіцяли припинити тиск на підприємство та всіляко сприяти в подальшій господарській діяльності підприємця.

Відразу після одержання хабара у 40 тис. доларів посадові особи були затримані. 9 жовтня 2017 року їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на хабарі у 160 тис. гривень в Одеській області працівники Нацполиции затримали одного з головних державних аудиторів Південного офісу Госаудитслужбы.