В Одесской области мошенники поставляли в больницы технический кислород вместо медицинского

Сотрудниками Национальной полиции в Одесской области выявлен факт мошенничества с поставками медицинского кислорода для учреждений здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, по предварительным оценкам сумма нанесенного ущерба превышает 6 млн гривен. Сотрудниками полиции установлено, что одна из коммерческих структур предоставляла поддельные документы о происхождении кислорода и соответствия нормам ГОСТ. Кроме того, что продукция поставлялась по завышенным ценам, вместо кислорода медицинского больницы получали технический Согласно данным следствия, к мошенничеству могут быть причастны также должностные лица медицинских учреждений. Анализ результатов тендеров показал, что публичные процедуры проводились искусственно, так как условия заранее были прописаны для конкретной продукции конкретного поставщика.

Стоит отметить, что указанная фирма при этом является одним из крупнейших поставщиков продукции данной категории на территории Украины.

Во ходе следствия было установлено место приобретения технического кислорода и методы его легализации. В частности, составлялись и выдавались документы с фальсифицированными сведениями. Заказчики получали продукцию вместе с подтверждающими документами, где производителем указывался отечественный завод медицинских приборов. "Медицинский" кислород не только не отвечал требованиям ДСТУ, его рыночная стоимость была в несколько раз меньше.

В течение 14-15 марта оперативники управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции, следственного управления полиции по процессуального руководства прокуратуры области провели санкционированные обыски на предприятии. Правоохранители изъяли "черновую" бухгалтерию, 880 тыс. гривен, 1,450 тыс. евро, более 1 тыс. долларов 62 тыс. российских рублей и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.

Фото: в Одесской области выявлена афера с поставками кислорода в больницы (фото Нацполиции)

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Полтавской области киберполиция прекратила деятельность преступной группы, участники которой под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО и для социально незащищенных лиц присвоила более семи миллионов гривен.