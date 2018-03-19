В Одеській області шахраї поставляли у лікарні технічний кисень замість медичного

Співробітниками Національної поліції в Одеській області виявлено факт шахрайства з постачанням медичного кисню для установ охорони здоров'я. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, за попередніми оцінками, сума завданих збитків перевищує 6 млн гривень. Співробітниками поліції встановлено, що одна з комерційних структур надавала підроблені документи про походження кисню та відповідності нормам ГОСТ. Крім того, що продукція поставлялася за завищеними цінами, замість кисню медичного лікарні отримували технічний Згідно з даними слідства, до шахрайства можуть бути причетні також посадові особи медичних установ. Аналіз результатів тендерів показав, що публічні процедури проводилися штучно, так як умови були прописані для конкретної продукції конкретного постачальника.

Варто відзначити, що зазначена фірма при цьому є одним з найбільших постачальників продукції даної категорії на території України.

У ході слідства було встановлено місце придбання технічного кисню і методи його легалізації. Зокрема, складалися і видавалися документи з фальсифікованими даними. Замовники отримували продукцію разом з підтвердними документами, де виробником вказувався вітчизняний завод медичних приладів. "Медичний" кисень не тільки не відповідав вимогам ДСТУ, його ринкова вартість була в кілька разів менше.

протягом 14-15 березня оперативники управління захисту економіки в Одеській області Нацполиции, слідчого управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області провели санкціоновані обшуки на підприємстві. Правоохоронці вилучили "чорнову" бухгалтерію, 880 тис. гривень, 1,450 тис. євро, більше 1 тис. доларів 62 тис. російських рублів та інші матеріали, що мають значення для досудового розслідування.

Фото: в Одеській області виявлено афера з постачанням кисню у лікарні (фото Нацполиции)

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Полтавській області киберполиция припинила діяльність злочинної групи, учасники якої під приводом збору благодійних внесків для учасників АТО і для соціально незахищених осіб привласнила більше семи мільйонів гривень.