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В Одесской области в море сдетонировала российская мина

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Одесса, Пятница 02 сентября 2022 15:26
В Одесской области в море сдетонировала российская мина Фото: в Одесской области сдетонировала вражеские морская мина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская морская мина сегодня, 2 сентября, сдетонировала вблизи побережья в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

"Вражеская морская мина, которую сорвало во время шторма с якоря, сдетонировала в воде вблизи Одесского побережья", - отметил он.

Братчук напомнил, что в Одесской области до сих пор запрещено купаться в море, посещать пляжи и побережье.

Ранее мы сообщали, что на базе отдыха в Затоке Одесской области группа людей подорвалась на вражеской мине. В результате два человека погибли, еще один получил ранения.

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