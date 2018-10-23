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В Одеській області у місцевого мешканця вилучили близько 40 кг наркотиків

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 13:57
Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)
Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження

В Одеській області правоохоронці вилучили у мешканця Болграда близько 40 кг наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як зазначається, 50-річний житель Болграда зберігав майже 40 кг наркотичних засобів, у ході обшуку правоохоронці виявили рослини конопель та вже готову до вживання наркотичну речовину, схожу на марихуану. Наразі поліція встановлює мету, з якою чоловік зберігав у себе вдома таку кількість наркотичних засобів.

Також зазначається, щона горищі будинку було виявлено приміщення де вирощувались коноплі, воно було обладнане ультрафіолетовим освітленням, системою зрошення та датчиками дотримання температурного режиму. 

 

Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

Наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області правоохоронці вилучили у 36-річного чоловіка 20 кг наркотичного засобу на суму 4 млн гривень

Також повідомлялося, що у Житомирській області поліція вилучила у місцевого мешканця наркотики майже на 2 млн гривень.

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