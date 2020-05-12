В Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытых границ

В Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытия границ в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской облгосадминистрации.

Так, власти рассчитывают, что Одесская область в этом году будет 100% туристическим центром Украины и ожидают принять 4-5 миллиона туристов.

"Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мероприятий не должно быть. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 - этот вопрос будет решен", - сообщил глава облгосадминистрации Максим Куцый.

По его словам, из-за закрытого авиасообщения с другими странами, основной поток туристов ожидается именно в Одесской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции летом откроются около половины всех отелей. В аэропортах и на пляжах будет необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры, такие как социальное дистанцирование.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе силовики взяли под стражу членов одной из организованных преступных группировок, которые отбирали имущество у посетителей развлекательных заведений и обычных прохожих на улицах.