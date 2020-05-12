В Одеській області влітку очікують до 5 млн туристів через закриті кордони

В Одеській області влітку очікують до 5 млн туристів через закриття кордонів в результаті пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської облдержадміністрації.

Так, влада розраховує, що Одеська область у цьому році буде 100% туристичним центром України та очікують прийняти 4-5 мільйона туристів.

"Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень або заходів не повинно бути. Дуже хочеться сподіватися, що найближчим часом повернемося до нормального життя, можливо, з певними обмеженнями, пов'язаними з пересуванням за кордон, наприклад, але не всередині держави. При наявності колективного імунітету до COVID-19 - це питання буде вирішено", - повідомив голова облдержадміністрації Максим Куций.

За його словами, через закрите авіасполучення з іншими країнами, основний потік туристів очікується саме в Одеській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині влітку відкриються близько половини усіх готелів. В аеропортах і на пляжах необхідно буде дотримуватися протиепідеміологічних заходів, таких як соціальне дистанціювання.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі силовики взяли під варту членів однієї з організованих злочинних угруповань, які відбирали майно у відвідувачів розважальних закладів та звичайних перехожих на вулицях.