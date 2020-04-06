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В Одеській області коронавірус підтвердили в 27 людей

Новини » Суспільство     06.04.2020 - 01:05
В Одеській області коронавірус підтвердили в 27 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

5 квітня діагноз підтвердили ще у одного чоловіка

Лабораторним центром Міністерства охорони здоров'я в Одесі підтверджено загалом 27 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Одеської ОДА Максима Куцого у Facebook.

За його словами, 5 квітня діагноз підтвердили у мешканця Одеси 1963 року народження, його госпіталізовано до інфекційної лікарні.

"Карантин - це відповідальність. В першу чергу, у відношенні до своїх співгромадян. До здоров’я кожного, хто нас оточує. Зауважу, що починаючи з 29 березня запроваджена нова обов’язкова умова для повернення в Україну. Після перетину кордону громадяни мають пройти обов’язкову двотижневу обсервацію", - написав Куций.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України доповнить оновлений державний протокол лікування хворих на коронавірус новими медичними препаратами.

Нагадаємо, що станом на 5 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні перевищила 1300. За останню добу МОЗ лабораторно підтвердив 57 випадків захворювання на коронавірус.

РБК-Україна писало, що в Україні за останню добу зафіксували 5 нових летальних випадків, пов'язаних з захворюванням на коронавірус.

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