В Одесской области за двое суток уничтожили четыре плавающие мины

Российская армия продолжает минировать акватории Черного моря. За последние два дня ВМС обезвредили четыре плавающие мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Уже четвертую за двое суток сорванную морскую опасную находку обнаружено недалеко от одного из пляжей области. Специалистами корабельной подрывной команды Военно-Морских Сил мина взорвана прямо в море на безопасном расстоянии от берега", - говорится в сообщении.

По словам украинских бойцов, корабельная группировка врага в Черном море остается, однако активных движений не было зафиксировано.