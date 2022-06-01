UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области за двое суток уничтожили четыре плавающие мины

Фото: в Черном море за два дня уничтожили четыре морские мины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия продолжает минировать акватории Черного моря. За последние два дня ВМС обезвредили четыре плавающие мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Уже четвертую за двое суток сорванную морскую опасную находку обнаружено недалеко от одного из пляжей области. Специалистами корабельной подрывной команды Военно-Морских Сил мина взорвана прямо в море на безопасном расстоянии от берега", - говорится в сообщении.

По словам украинских бойцов, корабельная группировка врага в Черном море остается, однако активных движений не было зафиксировано.

Напомним, вчера мы сообщали, что шторм вынес на берег в Одесской области плавающую мину. Ее обезвредили военные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против УкраиныЧерное море