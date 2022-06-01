В Одеській області за дві доби знищили чотири плаваючі міни

Російська армія продовжує мінувати акваторії Чорного моря. За останні два дні ВМС знешкодили чотири плаваючі міни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Вже четверту за дві доби зірвану морську небезпечну знахідку виявлено неподалік одного з пляжів області. Фахівцями корабельної підривної команди Військово-Морських Сил міну підірвано просто в морі на безпечній відстані від берега", - йдеться у повідомленні.
За словами українських бійців, корабельне угруповування ворога у Чорному морі залишається, проте активних рухів не було зафіксовано.
Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що шторм виніс на берег в Одеській області плаваючу міну. Її знешкодили військові.
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