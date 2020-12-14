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В Одесской области в ДТП пострадали семь человек

Автор: Андрей Козловский

В воскресенье, 13 декабря, в Одесской области возле села Зализничное произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобилей Daewoo Lanos и Renault. В результате аварии пострадали семь человек, из них трое - дети.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, после столкновения автомобиль Daewoo слетел в кювет. В салоне находились муж с женой и трое их детей от четырех до восьми лет. Всех их госпитализировали.

Кроме того, травмировались и двое мужчин, которые находились в Renault, водитель и один из двух пассажиров. Их также отвезли в медучреждение.

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По факту аварии правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все подробности и обстоятельства аварии.

Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Напомним, 12 декабря в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием эвакуатора и грузовика. Тогда погибли два человека.

Вместе с тем в Хмельницкой области легковой автомобиль слетел в кювет и перевернулся, в результате ДТП погибли три человека.

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