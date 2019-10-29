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В Одесской области четверо детей заболели гепатитом

Новости » Общество    29.10.2019 - 23:40
В Одесской области четверо детей заболели гепатитом
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В двух случаях диагноз уже подтверждал биохимическим путем

В селе Василевка Беляевского района Одесской области четверо детей заболели гепатитом А. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регионального лабораторного центра.

Отмечается, что на минувшей неделе зарегистрировано групповую заболеваемость вирусным гепатитом А среди учащихся школы.

"Всего заболело 4 детей, у 2-х больных диагноз подтвержден клинико-биохимически. В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Константиновка Краснокутского района (Харьковская область) девять человек заболели гепатитом А. При опросе больных установлено, что 7 из них родственники и контактировали в домашних условиях. При этом источник инфекции и возможные факторы передачи не установлены.

РБК-Украина писало, что источником гепатита в школе №7 города Чернигов стала, вероятно, работница пищеблока учебного заведения. В больницу госпитализировали 16 школьников. Кроме того, полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Число пострадавших из-за отравления вирусным гепатитом в Чернигове выросло Во Львовской области 6 студентов госпитализированы с подозрением на гепатит
Новости Украины Гепатит А
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