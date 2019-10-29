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В Одеській області четверо дітей захворіли гепатитом

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 23:40
В Одеській області четверо дітей захворіли гепатитом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У двох випадках діагноз уже підтверджував біохімічним шляхом

В селі Василівка Біляївського району Одеської області четверо дітей захворіли на гепатит А. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регіонального лабораторного центру.

Зазначається, що на минулому тижні зареєстровано групову захворюваність на вірусний гепатит А серед учнів школи.

"Всього захворіло 4 дітей, у 2-х хворих діагноз підтверджено клініко-біохімічно. В осередку проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у селищі міського типу Костянтинівка Краснокутського району (Харківська область) дев'ять осіб захворіли на гепатит А. При опитуванні хворих встановлено, що 7 з них родичі і контактували в домашніх умовах. При цьому джерело інфекції та можливі фактори передачі не встановлені.

РБК-Україна писало, що джерелом гепатиту в школі №7 міста Чернігів стала, ймовірно, працівниця харчоблоку навчального закладу. У лікарні госпіталізували 16 школярів. Крім того, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

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Новини України Гепатит А
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