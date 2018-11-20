В Одесской области блокировали канал поставки психотропов из Европы

Иллюстративное фото (из открытых источников)

С одной из стран Европы поставляли экстази

В Одесской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали международный канал поставки из одной из европейских стран в Украину психотропных веществ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как установили оперативник спецслужбы, житель Одессы наладил сбыт на территории области особо опасного психотропного вещества - экстази.

"Товар" делок получал из-за границы одним из международных почтовых сервисов и реализовывал местным наркозависимым", - сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали наркоторговца в одном из почтовых отделений Одессы во время получения очередной "посылки", в которой оказалось 50 грамм психотропов. По ценам "черного рынка" их стоимость оценена в почти 2,5 тыс. долларов.

Фото: задержание наркоторговца (СБУ)

"В рамках открытого уголовного производства по ч 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других лиц возможно причастных к противоправной деятельности", - резюмировали в СБУ.

Напомним, недавно Украина и Аргентина договорились сотрудничать в противодействии наркотрафику. В частности, руководитель полиции Аргентины предложил направить в Украину офицера связи.