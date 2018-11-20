Україна і Аргентина будуть співпрацювати у протидії наркотрафіку

Фото: Нестор Рамон Ронкалья і Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

Україна і Аргентина домовилися про співпрацю

Україна і Аргентина домовилися співпрацювати у протидії наркотрафіку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що голова Національної поліції України Сергій Князєв провів зустріч з головою Федерації поліції Аргентини Нестором Рамоном Ронкалья. Сторони обговорили шляхи співпраці щодо протидії наркозлочинності, зокрема - налагодження оперативного та ефективного каналу обміну інформацією.

Повідомляється, що у Аргентини є регіональний латиноамериканський центр поліцейського співробітництва в Буенос-Айресі. Саме на базі цієї платформи багато поліцейських спільнот з Європи та Північної Америки долучаються до співпраці, розповів Князєв.

Зазначимо, що керівник поліції Аргентини запропонував направити в Україну офіцера зв'язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці України та США обговорили створення міждержавної платформи для протидії наркозлочинності.

Раніше Національна поліція України та Адміністрація по боротьбі з наркотиками Міністерства юстиції США підписали меморандум про співпрацю.