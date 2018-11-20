ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Україна і Аргентина будуть співпрацювати у протидії наркотрафіку

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 12:57
Україна і Аргентина будуть співпрацювати у протидії наркотрафіку
Фото: Нестор Рамон Ронкалья і Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

Україна і Аргентина домовилися про співпрацю

Україна і Аргентина домовилися співпрацювати у протидії наркотрафіку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що голова Національної поліції України Сергій Князєв провів зустріч з головою Федерації поліції Аргентини Нестором Рамоном Ронкалья. Сторони обговорили шляхи співпраці щодо протидії наркозлочинності, зокрема - налагодження оперативного та ефективного каналу обміну інформацією.

Повідомляється, що у Аргентини є регіональний латиноамериканський центр поліцейського співробітництва в Буенос-Айресі. Саме на базі цієї платформи багато поліцейських спільнот з Європи та Північної Америки долучаються до співпраці, розповів Князєв.

Зазначимо, що керівник поліції Аргентини запропонував направити в Україну офіцера зв'язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці України та США обговорили створення міждержавної платформи для протидії наркозлочинності.

Раніше Національна поліція України та Адміністрація по боротьбі з наркотиками Міністерства юстиції США підписали меморандум про співпрацю.

Аргентина не зможе підняти уламки затонулого корабля ВМС Аргентини повідомили про виявлення зниклої субмарини San Juan
Новини України Аргентина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся