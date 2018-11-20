В Одеській області блокували канал постачання психотропів із Європи

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Із однієї з країн Європи постачали екстазі

В Одеській області Служба безпеки України спільно з прокуратурою блокували міжнародний канал постачання з однієї з європейських країн в Україну психотропних речовин. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на СБУ.

Як встановили оперативник спецслужби, мешканець Одеси налагодив збут на території області особливо небезпечної психотропної речовини - екстазі.

"Товар" ділок отримував з-за кордону через один із міжнародних поштових сервісів та реалізовував місцевим наркозалежним особам", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці затримали наркоторгівця в одному з поштових відділень Одеси під час отримання чергової "посилки", в якій виявилось 50 грамів психотропів. За цінами "чорного ринку" їх вартість оцінено у майже 2,5 тис. доларів.

Фото: затримання наркоторговця (СБУ)

"У межах відкритого кримінального провадження ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб можливо причетних до протиправної діяльності", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Україна і Аргентина домовилися співпрацювати у протидії наркотрафіку. Зокрема, керівник поліції Аргентини запропонував направити в Україну офіцера зв'язку.